



كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية .. قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان ، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ الى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.

وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل او للصرف على شيء محدد سلفا كأن تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري ، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا ويشترط ان يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.

هل الزكاة على الوديعة البنكية تكون على أصل المبلغ أم الفائدة ؟

تلقى الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: “ هل الزكاة على الوديعة تكون على أصل المبلغ أم الفائدة؟”.

وأجاب الشيخ السيد عرفة، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد: أن الزكاة ستكون على أصل المبلغ والفائدة معا.

وأضاف عضو مركز الأزهر خلال البث المباشر لـ"صدى البلد" للرد على أسئلة المشاهدين: فمثلا لو وضع شخص فى البنك 100 ألف جنيه ويأخذ عليهم كل شهر ألف جنيه فائدة، فلو أنفق الألف جنيه، سيأتي آخر السنة ويجد الـ100 ألف كما هم، ولو تبقى من الألف شيئا يضعهم على الـ100 ألف ويخرج عليهم الزكاة وهى 2.5%.

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقوله تعالى “وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ” سورة المعارج.



مقدار الزكاة على شهادات الاستثمار

وجّه شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "ما هو نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار؟".

من جانبه أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أنه إذا بلغت قيمة شهادة الاستثمار ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإنه يجب أن نخرج عنها الزكاة.

وأوضح أنه إذا كان العائد الشهري من هذه الشهادات يدخل في مصروف المنزل أي تحتاجين إليه لسد احتياجاتك واحتياج أسرتك فإخراج الزكاة في هذه يكون على هذا الربح، بحيث تخرجين عشر هذه الأرباح زكاة شهرية أو تجمع الأرباح وتخرج نهاية العام عشرها، لأنك إذا أخرجت الزكاة من أصل رأس المال يتضاءل، وبالتالي سيقل العائد الشهري ولا تقدرين على سد احتياجاتك والشريعة الإسلامية لا توافق على ذلك.