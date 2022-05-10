أمام النيابة| المهن التمثيلية تتهم زوج منة عرفة بالتشهير بأشرف زكي وروجينا

تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية ببلاغ لنيابة الدقي ضد محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير بعدد من الفنانين آخرهم الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا.



وتضمن المحضر رقم 5476 لسنه 2022 جنح الدقي اتهام الفنان اشرف زكي لمحمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة بالتشهير بزوجته الفنانة روجينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما تضمن ان المهدي اعتاد الظهور عبر السوشيال ميديا من خلال فيس بوك والبرامج في الفضائيات للتشهير بالفنانين والإساءة إليهم من أجل التربح والشهرة وأساء خلال الفترة الأخيرة لعدد من الفنانين كان آخرهم الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.



تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.