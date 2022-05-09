السيطرة على حريق في مخزن أجهزة كهربائية بمنشأة القناطر والخسائر مليون جنيه

نشب حريق هائل بمخزن أجهزة كهربائية في منشأة القناطر بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده، وأسفر عن تلفيات تقدر قيمتها بمليون جنيه .

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا باشتعال حريق بمخزن في قرية أم دينار بمنشأة القناطر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده .

وتبين من خلال المعاينة، والتحريات الاولية بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر أن الحريق اشتعل بمخزن أجهزة كهربائية، وأسفر عن خسائر قيمتها مليون جنيه، كما تبين أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق .

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المخزن، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير بشأن الحريق .