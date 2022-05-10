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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 104 آلاف طن قمح لصوامع المنيا.. والمزارعون يشكرون الرئيس السيسي

محافظ المنيا في توريد
محافظ المنيا في توريد القمح

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال توريد القمح بعدد من الشون والصوامع بمدينة المنيا ، حيث تابع " القاضي" أعمال التوريد داخل صومعة شون المنيا المركزية بحي غرب المدينة، وصومعة الحواصلية التابعة لمركز المنيا، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال توريد محصول القمح، وللتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، وعدد من الجهات المعنية.

وأعلن المحافظ، أن إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، بلغ 104 آلاف و101 طن و959 كيلو جرام، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، مشيراً إلى أنه تم توريد 16997 طن و68 كيلو جرام حتى صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقع بجميع المراكز.

استمع المحافظ خلال جولته لعدد من المزارعين ، حيث أشاد المحافظ، بالدور الإيجابي من قبل المزارعين والفلاحين، للانتظام في أعمال التوريد، مناشداً كافة المزارعين والفلاحين بتوحيد الجهود للحفاظ على سلامة الأمن الغذائي المصري، وخاصة في ظل هذا الموسم الاستثنائي وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الكامل لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

ووجه المزارعون ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والذي ساهم في سهولة ري الأراضي الزراعية، مما ادي الي زيادة الطاقة الإنتاجية للمحصول وبجودة عالية، كما أشادوا بسهولة وسلاسة أعمال التوريد والحصول على كافة مستحقات المالية الخاصة بهم.

شدد المحافظ، على ضرورة متابعة أعمال التوريد بصفة دورية ومستمرة، والعمل على رصد أى مخالفات متعلقة باحتكار محصول القمح أو تعوق أعمال التوريد، موكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الحرص على تطبيق أحكام القانون وتحويل المخالفات للجهات المختصة للتحقيق.

أكد "القاضي" ان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200)، بالإضافة للتواصل الدائم والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية.

 

المنيا السيسي محافظ المنيا إجراءات السلامة والصحة الفلاحين تبطين الترع اللواء اسامة القاضي إجراءات السلامة

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