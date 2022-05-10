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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص بمشاجرة في الطالبية بسبب خلافات مالية

أرشيفية
أرشيفية

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الطالبية، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أنَّ مشاجرة نشبت بين 5 أشخاص بسبب خلافات مالية، أدت إلى تشاجرهم وإصابتهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الغرب يفيد فيه نشوب مشاجرة في دائرة قسم شرطة الطالبية بين طرف أول أب ونجله وكريمته، طرف ثاني عامل جراج وصديقه سائق توكتوك بسبب خلافات مالية بينهم تعدوا على بعضهم بالضرب وأحدثوا الإصابات جروح قطعية، وشروخ بجمجة الأب وعامل الجراج.


وتمّ ضبط الطرفين، وجرى تحرير المحضر اللازم وإحالة المقدم محمد نجيب رئيس المباحث للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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