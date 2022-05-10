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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة الأهلي تغادر للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بدوري الأبطال

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي مطار القاهرة تمهيداً للسفر إلي الجزائر استعدادا لمباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف بطل الجزائر والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وتستقل البعثة الحمراء بعد قليل طائرة خاصة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي .

وكان الفريق الأحمر قد خاض مرانه الأخير بالتتش قبل السفر للجزائر حيث أدي اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، وفي ختام مران الأهلي قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بإجراء تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق ظهر خلالها جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية مميزة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري.
 

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فريق وفاق سطيف العامري فاروق كابيللو رانجواجا بيتسو موسيماني

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