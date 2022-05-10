عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة زوجها.. شيما صابر تشارك متابعيها تفاصيل عطلتها الصيفية

رامي صبري وشيما صابر
رامي صبري وشيما صابر

نشرت الإعلامية شيما صابر، عدة صور برفقة زوجها اللاعب رامي صبري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت شيما صابر و زوجها وهم يستمتعان بعطلتهما الصيفية، مما نال إعجاب متابعيها.

كل سنة وأنت عيدى.. شيما صابر تحتفل بميلاد زوجها رامي صبري

يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت مؤخراً بمولودها  الأول  من زوجها رامي صبري  مدافع فريق فاركو الذي حرص على التواجد إلى جوار زوجته بغرفة العمليات.

ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت قائلة: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى اللى أخدوا بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022 | فيديو

تطور مفاجئ.. برشلونة يتراجع عن ضم محمد صلاح من أجل ساديو ماني

ترشيحاتنا

دوري الأبطال.. 25لاعبا في قائمة الأهلي المسافرة إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف

قبل الحذف مش عيب.. مجدي الهواري يدافع عن هجومه على محمد صلاح

حوار وطني شامل .. تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى

خلال توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس..مايا مرسى:حياة كريمة مشروع قومي لبناء الإنسان

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

تنفيذا لتكليفات الرئيس..الأكاديمية الوطنية للتدريب تكشف ملامح الحوار الوطنى بين فئات المجتمع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

مع اقتراب انقراضه.. سبب تسمية جدري الماء بهذا الاسم وتاريخ ظهوره

فيضانات مدمرة تقسم جسرا لنصفين في باكستان.. فيديو وصور

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

فيديو

بسبب مصليات العمرة.. انفصال البلوجر أحلام عادل بعد شهرين زواج.. فيديوجراف

الأرصاد: حالة الطقس متقلبة وبدء انخفاض درجات الحرارة حتى الجمعة

استنجدت بزوجها.. القصة كاملة لوفاة مارينا صلاح بسبب الصبغة.. فيديو

دنيا عبد العزيز: المداح قرفته حلوة علينا.. ولم أقلق من منال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ