برفقة زوجها.. شيما صابر تشارك متابعيها تفاصيل عطلتها الصيفية

نشرت الإعلامية شيما صابر، عدة صور برفقة زوجها اللاعب رامي صبري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت شيما صابر و زوجها وهم يستمتعان بعطلتهما الصيفية، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت مؤخراً بمولودها الأول من زوجها رامي صبري مدافع فريق فاركو الذي حرص على التواجد إلى جوار زوجته بغرفة العمليات.

ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت قائلة: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى اللى أخدوا بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.