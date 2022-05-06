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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كل سنة وأنت عيدى.. شيما صابر تحتفل بميلاد زوجها رامي صبري

رامى صبري وشيما
رامى صبري وشيما

 

 

احتفلت الاعلامية شيما صابر بعيد ميلاد زوجها رامي صبري لاعب فريق فاركو.

ونشرت شيما صابر صورة لها مع زوجها من حمام السباحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة "كل سنة وانت عيدي".

يذكر أن الإعلامية شيما صابر، رزقت مؤخراً بمولودها  الأول  من زوجها رامي صبري  مدافع فريق فاركو الذي حرص على التواجد إلى جوار زوجته بغرفة العمليات.

ونشرت شيما صابر، صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت قائلة: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا، الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب أشكر فريق تمريض المستشفى اللى أخدوا بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.

 

IMG_٢٠٢٢٠٥٠٦_١٧٥٨٣٧
IMG_٢٠٢٢٠٥٠٦_١٧٥٨٣٧
الإعلامية شيما صابر تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي صبري مدافع فريق فاركو حمام السباحة

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