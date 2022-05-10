عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمينا العبد: Theodosia خطوة مهمة في مشواري وتمنيت تصويره بمصر

ياسمينا العبد على
ياسمينا العبد على بوستر المسلسل

قالت الممثلة الشابة ياسمينا العبد، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل Theodosia  الذي عرض على منصة HBO MAX، ويعد خطوتها الأولى نحو العالمية. 

وأوضحت ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، أنها قدمت دور أميرة مصرية اسمها "صفية"، وترى الدور مهم جدا وكانت تجربة جيدة.

وأكدت ياسمينا العبد على أن أهمية مشاركتها في Theodosia إلى جانب كونها تجربة عالمية مع أكبر وأهم المنصات، إلا أنها أيضا خطوة لمشاركة ممثلة مصرية في عمل يتحدث عن الآثار والفراعنة وهي سعيدة بأن تكون الشخص الممثل لبلدها في هذا العمل.  

وأشارت ياسمينا العبد في تصريحاتها لصدى البلد، إلى أنها كانت تتمنى تصوير العمل في مصر، لكن نظرا لظروف مختلفة تم التصوير والإنتاج على مدار 8 أشهر في بلجيكا وفرنسا. 

ياسمينا العبد وهند صبري

قالت الممثلة الشابة ياسمينا العبد إنها سعيدة بالتعاون مع الفنانة هند صبري للمرة الثانية في فيلم "فضل ونعمة" بعد نجاحهما سويا في مسلسل "البحث عن علا" الذي عرض على منصة نتفليكس. 

وأكدت ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، على أنها تحب هند صبري كثيرا وتعتبرها مصدر إلهام بالنسبة له خاصة مع تاريخها الفني المليء بالنجاحات، وتتعلم منها الكثير أثناء الحديث معها وتتمنى أن تكون على قدر ثقافتها وخبراتها مستقبلا.

كما عبرت ياسمينا العبد عن سعادتها بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني في فيلم "فضل ونعمة"، ووصفته بأنه شخص طيب وفنان جميل يساعد المحيطين به، مشيرة إلى أنها تحبه منذ قدم فيلم "طير إنت" الذي يعد فيلمها المفضل. 

وقال ماجد الكدواني لكاميرا موقع "صدى البلد"، في العرض الخاص لفيلم "الجريمةإنه سعيد بالتعاون مع المخرج رامي إمام في فيلم فضل ونعمة، وهو من تأليف أيمن وتار وإنتاج أحمد الجنايني.

ياسمينا العبد هند صبري نتفليكس Theodosia Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

وماتت مارينا صلاح| القصة الكاملة لضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة "صبغة العيون"

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

العتبة الكيت كات.. تفاصيل بدء تشغيل خط المترو الجديد والمحطات التي سيتوقف بها

ترشيحاتنا

متخصص يكشف مفاجأة عن حالة الصدمة بأشعة الصبغة| فيديو

محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

غدا أولى ثانوي.. طارق شوقي يكشف آخر تطورات انطلاق امتحانات صفوف النقل

أبرزها آبل ومايكروسوفت وتسلا.. شركات التكنولوجيا العملاقة تخسر تريليون دولار في أيام

500 ألف جنيه| الإحالة للنيابة العامة عقوبة إلقاء القمامة في البحيرات.. تفاصيل

طارق شوقي يكشف تفاصيل جديدة عن كراسة المفاهيم أثناء امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

فيديو

أم تستغيث من عدم رؤية أطفالها بسبب والدهم.. ما القصة.. فيديو جراف

مربوحة.. مشوار الفنانة رحمة من مسرح الكلية إلى سلم النجومية.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: كنت قلقانة من المداح 2 فى البداية.. فيديو

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ