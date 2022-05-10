ياسمينا العبد: Theodosia خطوة مهمة في مشواري وتمنيت تصويره بمصر

قالت الممثلة الشابة ياسمينا العبد، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل Theodosia الذي عرض على منصة HBO MAX، ويعد خطوتها الأولى نحو العالمية.

وأوضحت ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، أنها قدمت دور أميرة مصرية اسمها "صفية"، وترى الدور مهم جدا وكانت تجربة جيدة.

وأكدت ياسمينا العبد على أن أهمية مشاركتها في Theodosia إلى جانب كونها تجربة عالمية مع أكبر وأهم المنصات، إلا أنها أيضا خطوة لمشاركة ممثلة مصرية في عمل يتحدث عن الآثار والفراعنة وهي سعيدة بأن تكون الشخص الممثل لبلدها في هذا العمل.

وأشارت ياسمينا العبد في تصريحاتها لصدى البلد، إلى أنها كانت تتمنى تصوير العمل في مصر، لكن نظرا لظروف مختلفة تم التصوير والإنتاج على مدار 8 أشهر في بلجيكا وفرنسا.

ياسمينا العبد وهند صبري

قالت الممثلة الشابة ياسمينا العبد إنها سعيدة بالتعاون مع الفنانة هند صبري للمرة الثانية في فيلم "فضل ونعمة" بعد نجاحهما سويا في مسلسل "البحث عن علا" الذي عرض على منصة نتفليكس.

وأكدت ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، على أنها تحب هند صبري كثيرا وتعتبرها مصدر إلهام بالنسبة له خاصة مع تاريخها الفني المليء بالنجاحات، وتتعلم منها الكثير أثناء الحديث معها وتتمنى أن تكون على قدر ثقافتها وخبراتها مستقبلا.

كما عبرت ياسمينا العبد عن سعادتها بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني في فيلم "فضل ونعمة"، ووصفته بأنه شخص طيب وفنان جميل يساعد المحيطين به، مشيرة إلى أنها تحبه منذ قدم فيلم "طير إنت" الذي يعد فيلمها المفضل.

وقال ماجد الكدواني لكاميرا موقع "صدى البلد"، في العرض الخاص لفيلم "الجريمةإنه سعيد بالتعاون مع المخرج رامي إمام في فيلم فضل ونعمة، وهو من تأليف أيمن وتار وإنتاج أحمد الجنايني.