ياسمينا العبد: هند صبري مصدر إلهام ليا وبتعلم منها

قالت الممثلة الشابة ياسمينا العبد إنها سعيدة بالتعاون مع الفنانة هند صبري للمرة الثانية في فيلم "فضل ونعمة" بعد نجاحهما سويا في مسلسل "البحث عن علا" الذي عرض على منصة نتفليكس.

وأكدت ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، على أنها تحب هند صبري كثيرا وتعتبرها مصدر إلهام بالنسبة له خاصة مع تاريخها الفني المليء بالنجاحات، وتتعلم منها الكثير أثناء الحديث معها وتتمنى أن تكون على قدر ثقافتها وخبراتها مستقبلا.

كما عبرت ياسمينا العبد عن سعادتها بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني في فيلم "فضل ونعمة"، ووصفته بأنه شخص طيب وفنان جميل يساعد المحيطين به، مشيرة إلى أنها تحبه منذ قدم فيلم "طير إنت" الذي يعد فيلمها المفضل.

وقال ماجد الكدواني لكاميرا موقع "صدى البلد"، في العرض الخاص لفيلم "الجريمةإنه سعيد بالتعاون مع المخرج رامي إمام في فيلم فضل ونعمة، وهو من تأليف أيمن وتار وإنتاج أحمد الجنايني.

ونشرت الفنانة هند صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى تعلن من خلاله عن انتهاء تصوير فيلم “فضل ونعمة” في نهاية مارس الماضي.

وعلقت هند صبرى : “فركش فضل ونعمة ” وظهر فى الفيديو كل فريق العمل منهم ماجد الكدوانى وهند صبرى والمخرج رامى إمام الذى يوجه الشكر الى فريق العمل.