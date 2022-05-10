تأجيل محاكمة قيادات الإخوان في قضية أحداث المنصة لجلسة 23 مايو

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة ورئيس مأمورية طرة، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان، والقيادي الأخواني محمد البلتاجي وصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد و 74 متهما اخرين من عناصر وقيادات الجماعة الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المنصة"، لجلسة ٢٣ مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية شنودة فوزي.

ومن الجدير بالذكر ان قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا .