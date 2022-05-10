دنيا عبد العزيز: كنت قلقانة من المداح 2 فى البداية.. فيديو

أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها كانت تشعر بالقلق قبل قراءتها للجزء الثانى من مسلسل “المداح 2" والذى عرض فى رمضان.

وقالت دنيا عبد العزيز فى ندوة صدى البلد : "دائما الجزء الثانى من أى عمل يعد مقلق لأى ممثل حيث يكون أمام مجهول وتحدى مختلف بسبب نجاح الجزء الاول.

وأضافت دنيا عبد العزيز : عندما قرأت السيناريو الخاص بالجزء الثانى لمسلسل “المداح” وجدت انه عمل جديد مختلف وشخصيات أيضا مختلفة فضلا عن المضمون الذى يطرح قضية جديده عن الجزء الأول.

فرح دنيا عبد العزيز

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن تفاصيل احتفالها بعقد قرانها، حيث كان هناك حالة من اللبس، واعتقد البعض أنها أقامت ثلاثة أفراح.

وقالت دنيا عبد العزيز، في ندوة “صدى البلد”: “أريد أن أوضح أمرا مهما وهو أنني لم أقم أي أفراح، ولكن ما حدث بالتحديد هو عقد القران على زوجى المهندس مصطفى كامل، وبعدها أقمت احتفالية بسيطة دعوت فيها المقربين لي من أهل الفن للاحتفال بعقد القران، ومن المقرر أن أقيم حفل الزفاف بعد انتهاء من عروض مسرحية زقاق المدق في عيد الفطر”.

وأوضحت دنيا عبد العزيز: “لجأت إلى هذه الحيلة بسبب انشغالي في التصوير طوال شهر رمضان الماضي، ولم أحصل على إجازة سوى خمسة أيام فقط من التصوير، ويقام حفل الزفاف بعد عيد الفطر في نويبع وسيكون في نطاق ضيق”.

مسلسل المداح

وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن رأيها في الحسد والسحر بعد مشاركتها في مسلسل “المداح 2” الذى عرض بموسم رمضان.

وقالت دنيا عبد العزيز، في ندوة “صدى البلد”: “الحسد والسحر مذكوران في القرآن الكريم، وأؤمن بهذا الأمر، ولكنى لا أهتم بمثل هذه الأمور ولا أنصت إليها وأتركها على الله”.

وأضافت دنيا عبد العزيز: "شخصيتي في المسلسل "منال" كانت ترغب في إنجاب أولاد وهو أمر كان صعب المنال، وهو ما دفعها إلى الذهاب لشيخ يمكن أن يجد لها حلا وهو أمر لا يمكن أن أشرع في تنفيذه بالحقيقة، هذه ليست شخصيتي، حيث لا أعير انتباهي لمثل هذه الأمور حتى أن بعض أصدقائي يقولون لي "إنتى معمول ليكي عمل" ولا أهتم وتنتابني حالة من الضحك لأني إنسانة قدرية وأترك هذه الأمور للمولى عز وجل".