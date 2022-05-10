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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق علاج الديدان المعوية حسب نوعها

الديدان المعوية
الديدان المعوية

تعد الديدان المعوية من أهم الأنواع الرئيسية للأمراض الطفيلية  لدى البشر وتسبب معظم عدوى الديدان المعوية مرضًا خفيفًا فقط ويمكن علاجها بالأدوية

نعرض لكم طرق علاج الديدان المعوية وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthline” 

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علاج الديدان المعوية
قد تختفي بعض أنواع الديدان المعوية مثل الديدان الشريطية من تلقاء نفسها إذا كان لديك جهاز مناعة قوي ونظام غذائي ونمط حياة صحي، ومع ذلك بناءً على نوع عدوى الديدان المعوية، وقد تحتاج إلى علاج بأدوية مضادة للطفيليات.

سيتم تحديد خطة العلاج الخاصة بك وفق نوع الديدان المعوية التي تعاني منها والأعراض التي تعاني منها وتُعالج عدوى الدودة الشريطية عادةً بأدوية تؤخذ عن طريق الفم ، مثل البرازيكوانتيل (بيلتريسيد) حيث يقوم بـ :

شل الديدان الشريطية البالغة
 انفصال الديدان الشريطية عن القناة الهضمية
ذوبانها
يخرج الديدان من جسمك من خلال البراز


أما العلاجات الشائعة لعدوى الدودة المستديرة فتشمل :الميبيندازول (فيرموكس ، إمفيرم) وألبيندازول (ألبينزا).

عادة ما يتم تناول أدوية الديدان المعوية لمدة يوم إلى ثلاثة أيام  وتبدأ الأعراض في التحسن في غضون بضعة أسابيع ، ومن المرجح أن يأخذ طبيبك عينة أخرى من البراز ويحللها بعد اكتمال العلاج لمعرفة ما إذا كانت الديدان قد اختفت أما أن هناك حاجة للاستمرار فى علاج الديدان.

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