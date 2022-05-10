غدا أولى ثانوي.. طارق شوقي يكشف آخر تطورات انطلاق امتحانات صفوف النقل

كشف الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تطورات انطلاق امتحانات صفوف النقل الثانوي.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، إننا نعمل على أن تسير الامتحانات في هدوء والأمر يتم بشكل منضبط، مضيفا أن الوزارة تتابع كل الأمور المتعلقة بالامتحانات باهتمام كبير.

وأضاف الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدا امتحانات الصف الأول الثانوي، لافتا إلى أنه ليس هناك مشكلة أو أزمة والأمور جيدة في الامتحانات لصفوف النقل.