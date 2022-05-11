يا أبو السنابل يا دهب عندنا قمح في الشون.. صوامع المنوفية تستقبل 43 ألف طن قمح.. ولجان المتابعة: القمح هذا العام جودته عالية وإنتاجه وفير.. شاهد

-صوامع المنوفية تستقبل 43 الف طن قمح

-لجان المتابعة: القمح هذا العام جودته عالية وإنتاجه وفير

-تسليم القمح وتفريغه داخل انفاق لرفعها داخل الشونة

يا أبو السنابل يا دهب عندنا قمح في الشون ... تكتظ صوامع محافظة المنوفية بسيارات تحمل أطنان من القمح تمهيدا لتوريدها.

ففي صومعة شبين الكوم والتي تعد نقطة تجميع بين عدد من مراكز المحافظة تتواجد السيارات التي تحمل أطنان القمح في انتظار تسليمه الي لجنة الاستلام واستلام إيصالات تمهيدا لصرفها من البنوك.

تعليمات مشددة كلف بها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة عمليات توريد القمح وتحفيز الفلاحين من أجل زيادة أعداد التوريد.

وقال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين في محافظة المنوفية، أن عملية التوريد مستمرة في كافة صوامع وشون المحافظة حيث بلغت عملية التوريد نحو ٤٣ ألف طن قمح.

وعن مراحل توريد القمح بصومعة شبين الكوم والتي تستوعب نحو ٢٠ ألف طن قال مفتش التموين بالصومعة أن هناك لجنة مكونة من التموين والزراعة وسلامة الغذاء لاستلام القمح من الفلاحين حيث يتم أخذ عينات عشوائية من السيارات الموجودة وتحديد درجة نظافة القمح لتحديد سعر الأردب .

وأكد أن هناك ٣ درجات نقاوة علي اساسها يتم تحديد سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط 820 جنيها للأردب،درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 810 جنيهات للأردب، درجة النقاوة 22.5 قيراط 800 جنيه للأردب.

وأضاف مفتش التموين، أنه كميات هذا العام جودتها عالية ودرجة نقاوتها من الدرجة الأولي حيث يتم وزن السيارة علي ميزان وعقب ذلك يتم تسليم القمح وتفريغه داخل انفاق لرفعها داخل الشونة.

وتابع مدير صومعة شبين الكوم، أن الخير وفير هذا العام حيث يتم استقبال كميات كبيرة من القمح وسط إقبال من المزارعين التوريد داخل الصومعة ، موضحا أن العمل يبدأ من الثامنة صباحا وحتى انتهاء عمليات التوريد، موضحا أن عملية التوريد مستمرة حتي شهر أغسطس وفي حين اكتمال العدد داخل الصومعة سيتم توجيه المزارعين الي اماكن اخري التوريد.

وأشار إلي أن عملية تخزين القمح داخل الصومعة تتم آليا دون تدخل بشري وفق نظام اتوماتيكي للتحكم في فتح واستقبال القمح، موضحا أنه تم تنظيف الصوامع والخلايا الموجودة قبل استلام عملية التوريد.

وأكد، أن الصومعة مكان آمن لتخزين القمح بعيدا عن الحشرات أو الأماكن غير الامنه حيث أنه من الممكن أن يتم الاحتفاظ به لمدة عامل كامل داخل الصومعة.