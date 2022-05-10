أستاذ جراحة عيون:لا يوجد مكان يقوم باختبار الحساسية عند إجراء أشعة الصبغة..فيديو

قال الدكتور حازم ياسين، أستاذ جراحة العيون، إن ما حدث للمواطنة مارينا صلاح مسّ مصر كلها، الآباء والأمهات والأبناء، وتوجه بخالص عزائه لذويها وشعب مصر، مشددًا على أنه لا يوجد مكان في العالم يقوم باختبار الحساسية عند إجراء أشعة الصبغة.

وأضاف ياسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنّ المريض لا يخضع لاختبار الحساسية الخاص قبل خضوعه لأشعة الصبغة، متابعا"لكي نتفادى هذا الأمر نمنح المريض كورتيزون قبل الصبغة تحسبا لحدوث أي نوع من أنواع الحساسية.

وتابع أستاذ جراحة العيون، أنه إذا حدثت صدمة الحساسية مثلما حدث لمارينا، فإننا نمنح المريض أدرينالين أخرى تحت الجلد ثم نقوم بعمل الإنعاش".

وأشار إلى أنه عند حدوث صدمة الحساسية يتم عمل الإنعاش في صورة أدرينالين تحت الجلد مع كورتيزون ومحاليل أو غيرها، وعندها تتحسن حالة المريض أو تسوء، وإذا تحسنت حالة المريض ينقل إلى مركز رعاية مركزة محترف، وإذا تدهورت الحالة يحدث نفس التصرف بنقلها إلى مركز رعاية مركزة محترف".