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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوابة لشحنات الحبوب العالمية.. لماذا تصر روسيا على استهداف أوديسا الأوكرانية؟

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قصفت ميناء أوديسا الحيوي، في محاولة واضحة لتعطيل خطوط الإمداد وشحنات الأسلحة الغربية الضرورية للدفاع عن كييف.

 

وأوديسا هي بوابة رئيسية لشحنات الحبوب العالمية، ويهدد الحصار الذي تفرضه روسيا الإمدادات الغذائية العالمية، ويعكس استمرار الضربات الصاروخية على أوديسا الأهمية الاستراتيجية للمدينة، حيث استهدف الجيش الروسي مطارها بشكل متكرر.

 

وحسب “فرانس برس” قال الرئيس الأوكراني، أمس الاثنين، إن التجارة في موانئ البلاد متوقفة وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الحصار الروسي للسماح بشحنات القمح ومنع أزمة الغذاء العالمية.

 

وللمرة الأولى منذ عقود وعقود، لا توجد حركة منتظمة للأسطول التجاري في أوديسا، ولا يوجد عمل روتيني في الموانئ.

 

وقال زيلينسكي: “ربما لم يحدث هذا في أوديسا على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية”.

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وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم في موسم 2020-2021 والمرتبة السادسة في تصدير القمح، وفقًا لبيانات من مجلس الحبوب الدولي.

 

وقال مسئول في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن نحو 25 مليون طن من الحبوب عالقة الآن في أوكرانيا.

 

كما حذر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، من أن الإمدادات الحيوية من القمح والحبوب الجاهزة للتصدير توقفت في أوديسا بسبب الصراع.

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