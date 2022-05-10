حقوق الأهلي.. اتحاد الكرة يخاطب كاف لرفض إقامة نهائي دوري الأبطال بالمغرب

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم ، خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتأكيد طلبه بالخطابات العديدة المرسلة سابقا للاتحاد الأفريقي، بإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب محايد ، بعدما أعلن الكاف إقامتها يوم 30 مايو الجاري باستاد محمد الخامس بالمغرب.



وشدد الإتحاد المصري لكرة القدم في خطابه، على رفضه التام لإقامة المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية بالمغرب، لاسيما وأن هذا القرار يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، بعدما اقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية، وهو ما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم الكاف بضرورة الالتزام به في خطابين سابقين.



وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، دعمه الكامل للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية في مطلبه العادل والمشروع وحقه الأصيل في إقامة المباراة على ملعب محايد احتراما لقواعد اللعب النظيف ، موضحا استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية القانونية المشروعة حفاظا على حقوق النادي الأهلي.