فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على الزمالك بهدفين دون رد ، فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الاسبوع الـ18 من الدوري المصري الممتاز .

وسجل علي فوزي الهدف الأول لإنبي، كما نجح المهاجم النيجيري جون إيبوكا في تسجيل الثاني الذي رفع به رصيده التهديفي إلى 7 أهداف ليحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام إنبي

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) المركز الأول برصيد 11 هدفًا.

2- كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) برصيد 8 أهداف.

3- جون إيبوكا (إنبي) - محمد هلال (البنك الأهلي) برصيد 7 أهداف

4- خالد قمر (الجونة) - مروان حمدي (سموحة) - أمادو نياس (المقاولون العرب) برصيد 6 أهداف.

5- عمر السعيد (الزمالك)- محمد مجدي أفشة، محمد شريف وبيرسي تاو (الأهلي) - أشرف بن شرقي (الزمالك)- محمود وادي وإبراهيم عادل (بيراميدز)– ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد رفعت وأحمد عاطف وأيمن الصفاقسي (فيوتشر) برصيد 5 أهداف.