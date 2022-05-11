الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق استمارة خاصة للمشاركة في منتدى الحوار الوطني

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب استمارة خاصة بالتقديم والمشاركة في منتدي الحوار الوطني حتي تتمكن إدارة الحوار من تلقي الطلبات والمقترحات من كافة شرائح المجتمع المصري .

يأتي ذلك في إطار تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب -والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب- خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.



ولطلب التقديم بالمشاركة يمكنك ذلك عبر التطبيق التالي وستقوم ادارة المنتدي بفحص جميع تلك الطلبات والرد عليها.

https://egyouth.com/ar/register/