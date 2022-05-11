عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية ترصد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى .. صور

لقطات تجسسية ترضد
لقطات تجسسية ترضد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى

تضع علامة بورشة التجارية المميزة دائمًا مكانة جديدة لتشكيلة 911، وهذه تعتبر هي اللقطات التجسسية الأولى لما نعتقد أنه البديل الجديد القادم، والتي تم استلهام تصميمها من نموذج السباق الصغير من أوائل السبعينيات.

لقطات تجسسية ترضد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى

يستخدم الطراز ST الجديد بورشه 911 جي تي 3 تورينج كنقطة انطلاق، حيث تأتي بواجهة أمامية جديدة تتغير حتى تصل إلى اللوحة الإضافية خلف العجلات الأمامية، كما يحتوي ST أيضًا على سقف مزدوج من Sport Classic التي تم إطلاقها مؤخرًا.

 

تعتمد سيارة بورشة 911 هذا على عجلات بقفل مركزي مع قضبان متباعدة على شكل حرف Y وتظهر أقراص الفرامل الكبيرة المحفورة خلفها.

لقطات تجسسية ترضد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى

في الخلف توجد دائرة سوداء على شبكة غطاء المحرك يعتقد أن هذا هو موقع شعار Porsche Heritage  مثل الشعار الموجود على Sport Classic حيث يبدو أن الناشر الخلفي الذي يحتوي على زوج من عوادم المخرج المركزي في المنتصف هو نفس القطعة من 911 جي تي 3 تورينج.

لقطات تجسسية ترضد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى

تشير المعلومات الحالية إلى أن 911 ST الجديدة ستشارك محركها مع GT3 Touring إذا كان الأمر كذلك فسيكون للنموذج محرك بسعة 4.0 لتر، بقوة تبلغ 502 حصانًا (374 كيلووات) و 469 نيوتن متر من عزم الدوران.

لقطات تجسسية ترضد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى

تخطط بورشة لبناء ثلاث نسخ تراثية من 911 الأول هو 911 سبورت كلاسيك التي ظهرت لأول مرة مؤخرًا، ويأتي ST بعد ذلك، ويقال أن هناك RS تم إحياؤه، ولا تزال التفاصيل حول هذا الأخير غامضة، ولكن يقال إن التعديلات تتضمن جناحًا ذيلًا وتنجيدًا على الطراز القديم وخفة وزن كبيرة.

مرتضى منصور بورشه علامة بورشة التجارية بورشه 911 Sport Classic

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

وماتت مارينا صلاح| قصة ضحية الخطأ الطبي.. وكارثة حول أشعة صبغة العيون

بعد طلاق ابنته.. والد ياسمين صبري يخرج عن صمتة و يهدد بالقانون

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من إنبى

مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

موضوعات متعلقة

أستون مارتن DBX707 تدخل مرحلة الإنتاج رسمياً وتنتج أول سيارة.. صور

شركة كاتل تنشيء مصنعا للبطاريات في أمريكا لدعم فورد و BMW.. صور

سكاي درايف تطلق أول سيارة طائرة يابانية بالتعاون مع سوزوكي.. صور

بنتلي بينتايجا EWB الجديدة تأتي خلفاً لمولسان كسيارة رائدة للشركة.. صور

القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات مرسيدس في السوق المصري.. صور

رسمياً.. مرسيدس أول شركة تطرح نظام قيادة ذاتية من المستوى الثالث.. صور

صفقة الفورمولا 1 بين أودي ومكلارين في طريقها للفشل.. تفاصيل

باجاني تطرح C10 موديل 2023 كبديل لسيارة Huayra الحالية.. صور

ترشيحاتنا

علي غيط ينعى رئيس الإسماعيلي الأسبق: شخصية ودودة تتمتع بحب الجميع|فيديو

إحنا عارفين بنعمل إيه.. وزير التعليم لأولياء الأمور: بلاش أسئلة مثيرة للجدل

ضياء السيد: منتخب مصر تطور في فترة كيروش.. وصادفنا سوء توفيق

فتح باب التسجيل للحج السياحي .. تفاصيل

عشان الامتحانات .. 10 أطعمة تزيد التركيز والذكاء

بسبب علاقة عاطفية.. الأمن يلاحق المتهمين بقتل مدرس بمطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

طريق غامض من الطوب.. اكتشاف غريب في قاع المحيط الهادي

أول دليل على وجود الفضائيين.. صورة لـ طبق طائر عمرها 51 عامًا

فيديو

هاجمت شواطئ الإسكندرية .. كل ما تريد معرفته عن حشرة خنفساء الدعسوقة

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

إتلاف الكهرباء والأقمار الصناعية.. خبراء الأرصاد يحذرون من طقس هذا الأسبوع

طلاق تامر حسني وارتباط أبو هشيمة بفنانة أخرى .. أغرب شائعات الوسط الفني

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ