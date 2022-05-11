لقطات تجسسية ترصد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى .. صور

تضع علامة بورشة التجارية المميزة دائمًا مكانة جديدة لتشكيلة 911، وهذه تعتبر هي اللقطات التجسسية الأولى لما نعتقد أنه البديل الجديد القادم، والتي تم استلهام تصميمها من نموذج السباق الصغير من أوائل السبعينيات.

لقطات تجسسية ترضد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى

يستخدم الطراز ST الجديد بورشه 911 جي تي 3 تورينج كنقطة انطلاق، حيث تأتي بواجهة أمامية جديدة تتغير حتى تصل إلى اللوحة الإضافية خلف العجلات الأمامية، كما يحتوي ST أيضًا على سقف مزدوج من Sport Classic التي تم إطلاقها مؤخرًا.

تعتمد سيارة بورشة 911 هذا على عجلات بقفل مركزي مع قضبان متباعدة على شكل حرف Y وتظهر أقراص الفرامل الكبيرة المحفورة خلفها.

لقطات تجسسية ترضد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى

في الخلف توجد دائرة سوداء على شبكة غطاء المحرك يعتقد أن هذا هو موقع شعار Porsche Heritage مثل الشعار الموجود على Sport Classic حيث يبدو أن الناشر الخلفي الذي يحتوي على زوج من عوادم المخرج المركزي في المنتصف هو نفس القطعة من 911 جي تي 3 تورينج.

لقطات تجسسية ترضد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى

تشير المعلومات الحالية إلى أن 911 ST الجديدة ستشارك محركها مع GT3 Touring إذا كان الأمر كذلك فسيكون للنموذج محرك بسعة 4.0 لتر، بقوة تبلغ 502 حصانًا (374 كيلووات) و 469 نيوتن متر من عزم الدوران.

لقطات تجسسية ترضد سيارة بورشه 911 ST للمرة الأولى

تخطط بورشة لبناء ثلاث نسخ تراثية من 911 الأول هو 911 سبورت كلاسيك التي ظهرت لأول مرة مؤخرًا، ويأتي ST بعد ذلك، ويقال أن هناك RS تم إحياؤه، ولا تزال التفاصيل حول هذا الأخير غامضة، ولكن يقال إن التعديلات تتضمن جناحًا ذيلًا وتنجيدًا على الطراز القديم وخفة وزن كبيرة.