أحمد سامي: محمد إبراهيم مثل أفشة والسعيد وعبد القادر

قال أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي:"الفوز علي الجونة كان ضروريا لاعادة الفريق مرة اخري الي طريقه الصحيح".

وتابع: “كنت أعلم نقاط القوة والضعف في سيراميكا قبل ان اتولي قيادة الفريق”.

وأضاف: “محمد ابراهيم لاعب جيد ومن افضل اللاعبين في مركز صناعة اللعب في مصر،مثله مثل محمد مجدي افشة وعبدالله السعيد وأحمد عبدالقادر”.

وأكمل: “رحلت عن سموحة لاختلاف في وجهات النظر، ورحلت بطريقة محترمة وارتبط بعلاقة جيدة مع مجلس ادارة النادي السكندري”.

وأختتم:"قرارات اتحاد الكرة بمنع المدربين من قيادة فريقين في نفس الموسم ظالم للمدربين، يجب ان يقنن الاتحاد وضع المدربين وفي حالة رحيل اي مدرب يحصل علي قيمة عقده كاملة".