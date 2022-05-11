علاء نبيل: إقامة نهائي أبطال أفريقيا في المغرب يمثل ضغطا على الوداد

أكد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن إقامة مباراة نهائي دوري ابطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس يمثل ضغط على الوداد.

وقال مدرب منتخب مصر الأسبق، علاء نبيل إنه لا يحبذ أن يكون نهائي بطولة أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، ولذا يجب منح الفرصة للفريقين.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لو كان مسئولا في النادي الأهلي لوافق على لعب النهائي في المغرب.



وأختتم أن النادي الأهلي عاد من المغرب في العام الماضي ببطولة أبطال أفريقيا من المغرب، لافتا إلى أن لعب المباراة في المغرب يمثل ضغطًا على لاعبي الوداد.

