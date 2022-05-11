مباراة الأهلي والبنك في الدوري بطاقم تحكيم مصري

أكد الإعلامي محمد شبانة، على إقامة مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري بطاقم تحكيم محلي، بعدما طلبت إدارة المارد الاحمر طاقم تحكيم أجنبي لمبارياته في الدوري.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC، النادي تواصل مع لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، للاستفسار عن طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الأهلي يوم 18 مايو بالدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

وأتم شبانة، لجنة الحكام أخطرت البنك بإقامة اللقاء بطاقم حكام محلي، لإنه من تنظيم البنك الأهلي، وأن الأخير له مطلق الحرية في اختيار طاقم الحكام، وبما إن لم يتم طلب البنك حكام أجانب أو اتفاق بين الأهلي والبنك لاستقدام حكام أجانب للمباراة بحسب اللائحة، فإن اللقاء سيُقام بطاقم محلي.