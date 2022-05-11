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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحداث متلاحقة.. دنيا عبد العزيز تكشف 4 عوامل حمستها لـ ملف سرى..فيديو

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

كشف الفنانة دنيا عبد العزيز عن 4 عوامل كانت سببا رئيسيا فى حماسها للمشاركة فى مسلسل “ملف سرى” والذى عرض فى رمضان المنقضى. 

وقالت دنيا عبد العزيز فى ندوة صدى البلد: إن هناك عوامل ساهمت بشكل كبير إلى تحمسها للمشاركة فى مسلسل “ملف سرى” وتقديم شخصية “امنية” اولها التعاون مع كوكبة كبيرة من النجوم منهم هانى سلامة ونضال الشافعى وإدوارد ومادلين طبر. 

وأضافت دنيا عبد العزيز : تحمست أيضا نظرا لكونى أشارك المخرج حسن البلاسى والمؤلف محمود حجاج اللذين يخوضين أولى تجاربهما فى الدراما وكان يملئهما حالة من الحماس الشديد لتقيدم أفضل ما لديهما كما أننى اثق فى اختيارات الشركة المنتجة للعمل وهى فنون مصر والتى شاركتها عديد من الأعمال من قبل منها “ظل الرئيس” و"رحيم" و"الأب الروحى" وغيرها. 

وأوضحت دنيا عبد العزيز : اما أخر العوامل عندما قرات السيناريو شعرت أنى امام عمل مليء بالأحداث المتلاحقة ولا يدعو للملل وتحمست كثيرا لشخصية أمنية. 

مسلسل المداح 

أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها كانت تشعر بالقلق قبل قراءتها للجزء الثانى من مسلسل “المداح 2" والذى عرض فى رمضان.

وقالت دنيا عبد العزيز  : "دائما الجزء الثانى من أى عمل يعد مقلق لأى ممثل حيث يكون أمام مجهول وتحدى مختلف بسبب نجاح الجزء الاول.

وأضافت دنيا عبد العزيز : عندما قرأت السيناريو الخاص بالجزء الثانى لمسلسل “المداح” وجدت انه عمل جديد مختلف وشخصيات أيضا مختلفة فضلا عن المضمون الذى يطرح قضية جديده عن الجزء الأول.

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فرح دنيا عبد العزيز

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن تفاصيل احتفالها بعقد قرانها، حيث كان هناك حالة من اللبس، واعتقد البعض أنها أقامت ثلاثة أفراح.

وقالت دنيا عبد العزيز: “أريد أن أوضح أمرا مهما وهو أنني لم أقم أي أفراح، ولكن ما حدث بالتحديد هو عقد القران على زوجى المهندس مصطفى كامل، وبعدها أقمت احتفالية بسيطة دعوت فيها المقربين لي من أهل الفن للاحتفال بعقد القران، ومن المقرر أن أقيم حفل الزفاف بعد انتهاء من عروض مسرحية زقاق المدق في عيد الفطر”.

وأوضحت دنيا عبد العزيز: “لجأت إلى هذه الحيلة بسبب انشغالي في التصوير طوال شهر رمضان الماضي، ولم أحصل على إجازة سوى خمسة أيام فقط من التصوير، ويقام حفل الزفاف بعد عيد الفطر في نويبع وسيكون في نطاق ضيق”.

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