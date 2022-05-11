نقل النواب تشكل لجنة لمتابعة الإنتهاء من تطوير طريق أبو النمرس

عقد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وطالب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، بسرعه الانتهاء من تطوير طريق، مركز ابوالنمرس ،العياط ،التبين، الصف ، أطفيح ، الكريمات ، والذي يعد مدخل لصعيد مصر الذي يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسيه المصرية، حيث يشهد الصعيد تنمية حقيقة وشبكة الطرق دائما هي بداية التنمية .

ومن جانبه اكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ان سيتم ادراج الطريق في الخطة الاستثمارية القادمة وسيتم تشكيل لجنه من الهيئة وتنزل للمعاينة.

وقد تم تكليف لجنه لسرعه الانتقال للمعاينه ووضع تنفيذ الطريق في العام المالي الحالي ، وضمت اللجنة المشكل كلا من النائب أحمد سعد حلمي نويصر، والنائبة أسماء الجمال، و النائب نادر الخبيري وذلك مع رئيس الهيئه إلعامه للطرق اللواء حسام الدين مصطفي.