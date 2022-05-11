السيطرة علي حريق فى مخزن خردة بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع في مخزن خردة بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية، وتجري الآن عمليات التبريد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في مخزن خردة بشبرا الخيمة، وانتقل اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية.

وتبين أن الحريق اندلع في مخزن خردة بمنطقة بطن الجبل من شارع السادات دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق.

وامرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن الخردة وإجراء عمليات التبريد وتشكيل لجنةلحصر الخسائر والتلفيات.