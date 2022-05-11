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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستدعي السفير البولندي وتطالب وارسو بالاعتذار بعد الاعتداء على ممثلها الدبلوماسي

روسيا
روسيا

 أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم/الأربعاء/، استدعاء وزارة الخارجية الروسية، لسفير وارسو لدى موسكو كريستوف كرايفسكي، وذلك في أعقاب حادث إلقاء طلاء أحمر على السفير الروسي لدى وارسو سيرجي أندرييف.
وقال وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، في تصريح للصحفيين في وارسو أوردته وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي): "وصلنا أن السفير البولندي لدى موسكو تم استدعائه إلى وزارة الخارجية الروسية"، وذلك دون توضيح الأسباب".
ورشق محتجون ضد الحرب الروسية على أوكرانيا السفير الروسي في بولندا بالطلاء الأحمر، أمس الأول الإثنين، وذلك خلال محاولته وضع الزهور على ضريح الجنود السوفيت في مدينة وارسو، احتفالًا بـ 9 مايو، ذكرى الانتصار على النازية.
من جانبها طالبت روسيا، السلطات البولندية بالاعتذار رسميا عن الاعتداء الذي تعرض له سفير موسكو لدى وارسو سيرجي أندرييف خلال مراسم تذكارية مقامة بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب الوطنية العظمى.
وأكدت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أنها استدعت اليوم الأربعاء سفير بولندا لدى موسكو كشيشتوف كرايفسكي، احتجاجا على الحادث الذي وقع الاثنين الماضي، إذ رشق متظاهرون بالطلاء الأحمر أندرييف وزوجته ودبلوماسيين مرافقين له، أثناء مراسم وضعه إكليلا من الزهور على قبر للجنود السوفيت في وارسو.
ووصفت الوزارة هذا الحادث بأنه "اعتداء صارخ" و"انتهاك جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدولية"، مشددة على أن السلطات البولندية فشلت في تطبيق أحد أهم الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه الاتفاقية، أي ضمان حصانة الدبلوماسيين الروس.
أوكرانيا تعلن تأميم الأصول الروسية في أراضيها
وفي سياق متصل، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد أو أجزاء منها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - ردا على سؤال من الصحفيين بهذا الخصوص اليوم وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "هذا الأمر ليس ضمن الخطط المطروحة".
ووصف بيسكوف الوضع داخل روسيا بأنه مستقر، مشددا على أنه لا يعلم البراهين التي يعتمد عليها المستشار السابق للرئيس الروسي سيرجي جلازييف الذي اتهم مؤخرا الغرب بالتخطيط لتدبير انقلاب سلطوي في البلاد.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، أن الحكومة الأوكرانية اعتمدت وثيقة تصبح بموجبها الأصول الروسية الموجودة على أراضي الدولة ملكا لها.
وقال شميجال، في بيان على "تليجرام"، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم- : "وافق مجلس الوزراء اليوم على وثيقة تذهب بموجبها الأصول الروسية الموجودة على الأراضي الأوكرانية إلى الدولة، أو بالأحرى إلى صندوق الاستثمار الوطني للمؤسسات الحكومية".
وأوضح أن كل ما تمتلكه روسيا في أوكرانيا، سوف يتم نزعه واستخدامه لتعزيز الجيش ودعم الشعب واستعادة أوكرانيا.
واشار شميجال إلى أن السلطات الأوكرانية تواصل العمل مع شركاء غربيين من أجل نقل الأصول الروسية التي تم تجميدها في الخارج إلى السلطات الأوكرانية.

الخارجية البولندية الخارجية الروسية وارسو وزير الخارجية البولندي موسكو

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