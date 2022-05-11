ضربة قوية لموسكو.. احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية تتراجع إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، اليوم الأربعاء، أن احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية تراجعت إلى مستوى قياسي مقارنة بما كانت عليه قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا للبيانات، تراجعت الاحتياطيات، التي تم تجميد نصفها في الخارج، بمقدار 14 مليار دولار في أسبوع لتصل إلى 593.1 مليار دولار في 29 أبريل.

ووجهت العقوبات الغربية التي فُرضت بعد بدء الصراع العسكري في أوكرانيا ضربة قوية لموسكو من خلال حجب حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها روسيا في الخارج.

وتم بناء هذه الاحتياطيات الإجمالية، التي بلغ إجماليها 643.2 مليار دولار في 18 فبراير، على مدى سنوات على خلفية عائدات النفط والغاز، واعتبرت بمثابة حاجز رئيسي للكرملين للتغلب على أي عزلة دولية.

ووجدت موسكو حتى الآن حلولاً أخرى لدعم عملتها وسداد ديونها الدولية.

وفي مواجهة انهيار الروبل في الأسابيع الأولى من الصراع، طلبت السلطات من شركات التصدير الكبرى تحويل جزء كبير من عملتها الأجنبية إلى روبل للمساعدة في تعزيزه.

لكن موسكو قد تجد نفسها في مشكلة أعمق إذا استمر الانخفاض في مخزونها من العملات الأجنبية، حيث يناقش البعض في الغرب تسليم الأموال المجمدة إلى كييف.