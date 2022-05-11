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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات الاتحاد الأوروبي تخفف من قيود كورونا في الطائرات والمطارات

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أصدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي تحديثًا، اليوم الأربعاء، لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، مما يمهد الطريق للتخفيف من الحاجة إلى ارتداء أقنعة طبية في المطارات وخلال الرحلات الجوية. 


وذكر المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران المدني باتريك كي - في تصريحات له أوردتها صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل - : "اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لن تكون هناك حاجة لأن تكون أقنعة الوجه إلزامية في السفر الجوي، بما يتماشى على نطاق واسع مع المتطلبات المتغيرة للسلطات الوطنية للنقل العام في جميع أنحاء أوروبا".


وأضاف: "بالنسبة للركاب والطواقم الجوية، فإن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام في تطبيع السفر الجوي. ومع ذلك، يجب على الركاب التصرف بمسؤولية واحترام خيارات الآخرين من حولهم. ويجب على الراكب الذي يسعل ويعطس أن يحرص بشدة في ارتداء قناع للوجه، لطمأنة الجالسين في مكان قريب".


وأشار كي إلى أن التوصيات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 مايو الجاري، لكن قواعد ارتداء القناع ستظل تختلف من شركة طيران إلى أخرى بعد ذلك التاريخ، موضحًا أن مستويات التطعيم والمناعة المكتسبة بشكل طبيعي ورفع القيود في العديد من الدول الأوروبية وراء قرار إزالة توصية القناع الإلزامية التي كانت سارية منذ عام 2020.

المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض الاتحاد الأوروبي السفر اوروبا المطارات

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