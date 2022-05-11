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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ديلى ميل: 1.5 مليون أسرة بريطانية لن تكون قادرة على دفع فواتير الغذاء

التسوق
التسوق

ستكافح حوالي 1.5 مليون أسرة بريطانية لدفع فواتير الغذاء والطاقة وسط أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة التي ستغرق المملكة المتحدة في الركود ، وفقًا لمركز أبحاث رائد.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، يلقي المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (Niesr) باللوم على التضخم المرتفع والحرب في أوكرانيا التي ستشهد العديد من العائلات تتضرر من فواتير الغذاء والطاقة أكثر من دخلها.

 

وتقول إن بيان الربيع لم يزيد الفوائد تماشيًا مع التضخم الذي شهد زيادة المتاجر الكبرى في أسعارها وتذاكر القطارات والبنزين والديزل وارتفاع الضرائب.

 

 يزعم مركز الأبحاث أيضًا أن الدخل سينخفض ويعتقد أن أكثر من 250.000 أسرة ستنزلق إلى الفقر المدقع العام المقبل ، وسيصل العدد الإجمالي الذين يعيشون في فقر مدقع إلى حوالي مليون شخص ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، في حين أن ما يقرب من 500000 أسرة أخرى تواجه اختيارات بين الأكل والتدفئة.

 

 يأتي ذلك بعد أن توقع بنك إنجلترا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من 7 في المائة حاليًا إلى أكثر من 10 في المائة في أكتوبر - أعلى مستوى له منذ 40 عامًا - بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

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