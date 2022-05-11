إنتر يتقدم على يوفنتوس بهدف باريلا في نهائي كأس إيطاليا

تقدم فريق إنتر على نظيره يوفنتوس بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة كأس إيطاليا.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة السابعة بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من على حدود منطقة جزاء يوفنتوس، ليمنح فريقه إنتر التقدم.

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كل من:

في حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: دانيلو - جيورجيو كيليني - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو

خط الوسط: خوان كواردرادو - دينيس زكريا - أدريان رابيو - بيرنارديسكي

خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش - باولو ديبالا

تشكيل إنتر

وضم تشكيل إنتر كل من:

في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دانيلو دامبروزيو - ستيفان دي فري - ميلان سكرينيار - ماتيو دارميان

خط الوسط: نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكان تشالهانجلو

خط الهجوم: إيفان بيريسيتش - إيدين دجيكو - لوتارو مارتينيز