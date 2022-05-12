طلاب الصف الثاني الثانوي يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الترم الثاني

يتوافد الآن طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس الثانوية في مختلف محافظات الجمهورية ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني .
ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 الامتحان في مادة اللغة العربية ،
وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي حتى 26 مايو 2022، وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد البالغ نسبتها 70% من اسئلة الامتحان ، و"ورقيا" للأسئلة المقالية البالغ نسبتها 30% من اسئلة الامتحان ، بلجان مراقبة ومؤمنة وفقا للجدول التالي:
الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية
الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا
الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى
الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات
الاحد 22 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 24 مايو 2022: الأحياء + الفلسفة والمنطق
الخميس 26 مايو 2022: الكيمياء + علم النفس والاجتماع
وقد أصدرت المدارس الثانوية تنبيهات هامة لطلاب الصف الثاني الثانوي لاتباعها خلال فتر امتحانات الصف الثاني الثانوي ، تمثلت فيما يلي :
- احرص على إعادة تشغيل التابلت عند جلوسك في اللجنة لالتقاط الشبكة
- تاكد من وجود شبكة school على التابلت
- تأكد من تحميل الاصدار الاخير لـ منصة الامتحان ( swift assess) v1.5.28 ”
- لا تخرج من صفحة الامتحان قبل أن تتأكد من اتمام عملية تسليم الامتحان بنجاح
- أثناء الامتحان على منصة الامتحان ( swift assess) وبعد الانتهاء من الاجابة على جميع الاسئلة ، اضغط على كلمه تسليم الامتحان أو ( submit ) قبل مغادرة اللجنة ، فمن لم يفعل ذلك لن يتمكن من الدخول على امتحان اليوم التالي
- اشحن التابلت 100% من المنزل ليكون 100 % قبل كل يوم أمتحان
- أثناء الامتحان على منصة الامتحان ( swift assess) ممنوع الخروج عمدا اثناء الامتحان لان هذا سيؤدي لغلق الامتحان وعدم التمكن من الدخول على الامتحان مره اخرى.
- احرص على ازاله الشريحه من التابلت قبل الامتحان
- الامتحان سيكون على شبكة school وممنوع الدخول على اى شبكه اخرى
- ممنوع منعا باتآ تصوير الاختبار بالموبايل وممنوع اصطحاب الموبايل داخل اللجنة ومن يفعل ذلك يتحمل مسؤلية رسوبه أو حرمانه من الامتحانات لمدة عامين
- ابلغ الملاحظ بأى مشكلة تواجهك على التابلت أثناء الامتحان