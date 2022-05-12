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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورقيا وإلكترونيا ..

طلاب الصف الثاني الثانوي يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الترم الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد الآن طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس الثانوية في مختلف محافظات الجمهورية ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

 ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس الموافق 12 مايو 2022  الامتحان في مادة اللغة العربية ، 

وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي حتى 26 مايو 2022، وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي  "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد البالغ نسبتها 70% من اسئلة الامتحان ، و"ورقيا" للأسئلة المقالية البالغ نسبتها 30% من اسئلة الامتحان ، بلجان مراقبة ومؤمنة وفقا للجدول التالي:

الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية

الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الاحد 22 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 24 مايو 2022: الأحياء + الفلسفة والمنطق

الخميس 26 مايو 2022: الكيمياء + علم النفس والاجتماع

وقد أصدرت المدارس الثانوية تنبيهات هامة لطلاب الصف الثاني الثانوي لاتباعها خلال فتر امتحانات الصف الثاني الثانوي ، تمثلت فيما يلي :

  • احرص على إعادة تشغيل التابلت عند جلوسك في اللجنة لالتقاط الشبكة
  • تاكد من وجود شبكة school على التابلت
  • تأكد من تحميل الاصدار الاخير لـ منصة الامتحان ( swift assess)  v1.5.28 ”
  • لا تخرج من صفحة الامتحان قبل أن تتأكد من اتمام عملية تسليم الامتحان بنجاح
  • أثناء الامتحان على منصة الامتحان  ( swift assess) وبعد الانتهاء من الاجابة على جميع الاسئلة ، اضغط على كلمه تسليم الامتحان أو ( submit )  قبل مغادرة اللجنة ، فمن لم يفعل ذلك لن يتمكن من الدخول على امتحان اليوم التالي
  • اشحن التابلت 100% من المنزل ليكون 100 % قبل كل يوم أمتحان
  • أثناء الامتحان على منصة الامتحان ( swift assess)  ممنوع الخروج عمدا اثناء الامتحان لان هذا سيؤدي لغلق الامتحان وعدم التمكن من الدخول على الامتحان مره اخرى.
  • احرص على ازاله الشريحه من التابلت قبل الامتحان
  • الامتحان سيكون على شبكة school وممنوع الدخول على اى شبكه اخرى
  • ممنوع منعا باتآ تصوير الاختبار بالموبايل وممنوع اصطحاب الموبايل داخل اللجنة ومن يفعل ذلك يتحمل مسؤلية رسوبه أو حرمانه من الامتحانات لمدة عامين
  • ابلغ الملاحظ بأى مشكلة تواجهك على التابلت أثناء الامتحان 
     
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