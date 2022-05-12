طلاب الصف الثاني الثانوي يتوافدون على المدارس لبدء امتحانات الترم الثاني

ورقيا وإلكترونيا ..

يتوافد الآن طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس الثانوية في مختلف محافظات الجمهورية ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعتمد من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 الامتحان في مادة اللغة العربية ،

وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي حتى 26 مايو 2022، وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد البالغ نسبتها 70% من اسئلة الامتحان ، و"ورقيا" للأسئلة المقالية البالغ نسبتها 30% من اسئلة الامتحان ، بلجان مراقبة ومؤمنة وفقا للجدول التالي:

الخميس 12 مايو 2022: اللغة العربية

الأحد 15 مايو 2022: تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 17 مايو 2022: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 19 مايو 2022: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الاحد 22 مايو 2022: اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 24 مايو 2022: الأحياء + الفلسفة والمنطق

الخميس 26 مايو 2022: الكيمياء + علم النفس والاجتماع

وقد أصدرت المدارس الثانوية تنبيهات هامة لطلاب الصف الثاني الثانوي لاتباعها خلال فتر امتحانات الصف الثاني الثانوي ، تمثلت فيما يلي :