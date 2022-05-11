بعد تصدرها المشاهدات.. أمير طعيمة يوجه رسالة لصناع أغنية إليسا وسعد المجرد

علق الشاعر أمير طعيمة علي نجاح اغنية “من اول يوم” للفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد.

ونشر أمير طعيمة تغريدة كتب فيها:"الاغنية الاكثر مشاهدة علي يوتيوب على مستوى العالم اخر ٢٤ ساعة شكرا @elissakh شكرا @saadlamjarred1 شكرا @RamyGamal شكرا @AIbrahimMusic شكرا ايلي بربر و karim bennis شكرا لكل العازفين و شركة @WataryDigital و الشكر قبل الكل لله و من بعده الجمهور اللي ساندنا".

وحققت أغنية “من أول دقيقة” للفنانة إليسا، وسعد لمجرد، نجاحا كبيرا جداً منذ طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

استطاعت الأغنية أن تكسر حاجز الـ ١٥ مليون مشاهدة بعد ٤ أيام من طرحها كما احتلت التريند رقم ١ على اليوتيوب.