تلاميذ 4 ابتدائي يختتمون امتحانات الترم الثاني بـ الرياضيات

يختتم اليوم الخميس 12 مايو 2022 تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .
حيث يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم الخميس الامتحان في مادة الرياضيات ، مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مايو 2022، وامتحن التلاميذ حتى الآن في مواد اللغة العربية، التربية الدينية ، العلوم ، المهارات المهنية، الدراسات الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات ، واللغة الانجليزية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنها سوف تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي:
- اللون الأزرق: يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (٨٥ إلى ١٠٠).
- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥).
- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥).
- اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).
- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.
- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.
- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.
- التربية الفنية والرياضية والموسيقية مواد لا يعتبر الطالب ناجحًا فيها إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.
- يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.
- في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.