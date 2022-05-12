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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تلاميذ 4 ابتدائي يختتمون امتحانات الترم الثاني بـ الرياضيات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يختتم اليوم الخميس 12 مايو 2022  تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

حيث يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم الخميس الامتحان في مادة الرياضيات ، مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مايو 2022، وامتحن التلاميذ حتى الآن في مواد اللغة العربية، التربية الدينية ، العلوم ، المهارات المهنية، الدراسات الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات ، واللغة الانجليزية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنها سوف تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي:

  • اللون الأزرق: يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (٨٥ إلى ١٠٠).
  • اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥).
  • اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥).
  • اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١  لأقل من ٥٠).
  • تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.
  • مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.
  • يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2)  على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.
  • التربية الفنية والرياضية والموسيقية مواد لا يعتبر الطالب ناجحًا فيها إلا عند  حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص في كل منها.
  • يتم تقييم طلاب الدور الثاني على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.
  • في حالة  استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر  في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات  الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.
الصف الرابع الابتدائي الرابع الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني Jobs Education

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