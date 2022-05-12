تلاميذ 4 ابتدائي يختتمون امتحانات الترم الثاني بـ الرياضيات

يختتم اليوم الخميس 12 مايو 2022 تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

حيث يؤدي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي اليوم الخميس الامتحان في مادة الرياضيات ، مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مايو 2022، وامتحن التلاميذ حتى الآن في مواد اللغة العربية، التربية الدينية ، العلوم ، المهارات المهنية، الدراسات الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات ، واللغة الانجليزية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنها سوف تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي: