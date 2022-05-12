لجنة الكرة بالاتحاد السكندري تعقد اجتماعا مع الجهاز الفني بعد الهزيمة الثقيلة

قررت لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري و عضوية محمد سلامة و محمد البحيري أعضاء مجلس الإدارة و الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين ، عقد اجتماع بعد غد الجمعة مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الكابتن عماد النحاس لبحث أسباب هزيمة الفريق اليوم أمام نادى سموحة.

جاء ذلك بهدف تصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم و اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الانضباط مُجدداً لصفوف الفريق لتحقيق آمال و طموحات جماهيره و مجلس إدارته و إدارته الفنية .

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لهزيمة ثقيلة أمام نادي سموحة5-2 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري.