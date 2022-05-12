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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 12-5-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 12-5-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس12- 5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك وأن تبذل مجهودا لتتعامل بهدوء مع من حولك واعتنِ بمشاعرهم مع الحفاظ على مصالحك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

برج الثور
صحيا ومهنيا: القمر والمشتري يتنافران بمنزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة، ومع ذلك احمِ نفسك من المكائد.

برج الجوزاء
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في برجك يمنحك يقظة ويساعدك على القيام بواجباتك بهمة ونشاط، ويدفعك لتنمية صلاتك بمن حولك.

برج السرطان
عاطفيا وعائليا: القمر والمشتري معاكسان وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. حاول أن تتجنب إظهار مشاعر الغضب.
مهنيا: يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية اليوم قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.
مهنيا: الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

برج العذراء
عاطفيا: لا تتسرع اليوم في أقوالك وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تدقق النظر في خطواتك، وتصرّف في حدود ميزانيتك وحدد نفقاتك

برج الميزان
صحيا ومهنيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم جذابا ومتحمسا وقادرا على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والتألق والجاذبية

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك، وانتبه لحقوقك.

برج القوس
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك ومشاريعك، وقد يظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك، فقط انتبه لحقوقك وأقوالك.
عاطفيا: قد تحقق اليوم تأثيرا في الطرف الآخر بما لديك من مشاعر غزيرة وغنية.

برج الجدي
عاطفيا وعائليا: الكواكب تثير روح النقد والتمرد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.
مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت، وانتبه لحقوقك.

برج الدلو
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك برغبة في المعرفة مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك نضجا عاطفيا واجتماعيا.. لديك مزاج جيد، ويلتف من حولك الأحباب.

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك إشراقة وطاقة عاطفية وحماسا، وقد تجمعك بالبعض حوارات إيجابية.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والمغامرة ومن المهم أن تدرس جيدا قراراتك وتنظم نفقاتك

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الابراج اليوم الخميس12- 5- 2022 برج الحمل برج الجوزاء

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