توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 12-5-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس12- 5- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحمي حقوقك وأن تبذل مجهودا لتتعامل بهدوء مع من حولك واعتنِ بمشاعرهم مع الحفاظ على مصالحك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

برج الثور

صحيا ومهنيا: القمر والمشتري يتنافران بمنزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ولا تهمل صحتك والزم الكتمان.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة، ومع ذلك احمِ نفسك من المكائد.

برج الجوزاء

عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في برجك يمنحك يقظة ويساعدك على القيام بواجباتك بهمة ونشاط، ويدفعك لتنمية صلاتك بمن حولك.

برج السرطان

عاطفيا وعائليا: القمر والمشتري معاكسان وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. حاول أن تتجنب إظهار مشاعر الغضب.

مهنيا: يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية اليوم قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور.

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.

مهنيا: الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد اليوم من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

برج العذراء

عاطفيا: لا تتسرع اليوم في أقوالك وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال و اليوم عليك أن تدقق النظر في خطواتك، وتصرّف في حدود ميزانيتك وحدد نفقاتك

برج الميزان

صحيا ومهنيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يجعلك اليوم جذابا ومتحمسا وقادرا على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والتألق والجاذبية

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم الحديث عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك، وانتبه لحقوقك.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك ومشاريعك، وقد يظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك، فقط انتبه لحقوقك وأقوالك.

عاطفيا: قد تحقق اليوم تأثيرا في الطرف الآخر بما لديك من مشاعر غزيرة وغنية.

برج الجدي

عاطفيا وعائليا: الكواكب تثير روح النقد والتمرد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت، وانتبه لحقوقك.

برج الدلو

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك برغبة في المعرفة مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك نضجا عاطفيا واجتماعيا.. لديك مزاج جيد، ويلتف من حولك الأحباب.

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك إشراقة وطاقة عاطفية وحماسا، وقد تجمعك بالبعض حوارات إيجابية.

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والمغامرة ومن المهم أن تدرس جيدا قراراتك وتنظم نفقاتك