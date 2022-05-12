رئيس حزب الشعب الجمهوري: الحوار الوطني تأخر كثيرًا وده وقته.. فيديو

قال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ، إن دعوه الرئيس السيسي لإقامة حوار وطني جاءت في وقتها المناسب وتأخر هذا كثيرا ، مؤكدا أننا نحتاج إلي هذا الحوار الوطني لأنه سيصب داخل الجبهة المصرية .

واضاف حازم عمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع علي قناه " أون أي " ، إن مصر تواجه مختلف التحديات ومنها سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ، لافتا إلي أن التحديات المصرية لن يتم مواجهتها إلا اذا كان هناك تلاحم داخل الجبهة المصرية وهذا سيحدث بالحوار الوطني القادم .

واوضح حازم عمر ، إن الجميع يجب أن يتقبل راي الأخر والسياسي الذكي هو من يبني علي المساحات المشتركة ، مؤكدا أن قانون الأحزاب يحتاج إلي بعض التعديلات التشريعية .