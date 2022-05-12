هيجبلي جلطة.. ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي.. فيديو

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو طريف عن زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر في الفيديو صورة أحمد العوضي وهو جالس، وظهر صوت في الفيديو من تحديات “تيك توك” قائلًا: “وحياة النبي محمد دا هيجبلي جلطة، محد هيجبلي جلطة غير ده”، ليرد أحمد العوضي معلقًا علي الفيديو بأشكال وجوه ضاحكة.

وعلق عدد من نجوم الوسط الفني علي فيديو ياسمين عبد العزيز، كالاتي:

كتبت الفنانة غادة عبد الرازق: “والله دة اطيب واجدع خلق الله، ربنا يكرمكم دائمآ يارب العالمين”.

بينما علقت المطربة أمينة: “الراجل فى حاله أهو”.

وحققت ياسمين عبد العزيز نجاحا كبيرا في رمضان 2022 من خلال إعلانها التليفزيوني لصالح إحدى شركات المحمول، مع كريم محمود عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "اللي مالوش كبير" وعُرض في رمضان 2021، بطولة خالد الصاوي، أحمد العوضي، ودينا فؤاد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.