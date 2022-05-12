عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا| محمد صلاح: خالص العزاء في شهداء الوطن وحفظ الله الشعب المصري.. وياسمين عبدالعزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي

محمد صلاح
محمد صلاح

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

محمد صلاح: خالص العزاء في شهداء الوطن وحفظ الله الشعب المصري

شهداء الوطن والواجب والشرف.. يسرا تنعى أبطال سيناء بكلمات مؤثرة

الله يرحمك.. شيرين رضا تنعى الصحفية أبو عاقلة

بكلمات رومانسية.. درة تظهر برفقة زوجها عبر السوشيال ميديا

هيجبلي جلطة.. ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي.. فيديو

وزير الأوقاف: أدعو جميع الأئمة لترسيخ أسس التسامح الديني واقتلاع الفكر المتطرف

يسقط الإرهاب وتحيا مصر.. هاني رمزي ينعى شهداء سيناء

محمد صلاح أبطال سيناء سيناء أبو عاقلة الصحفية أبو عاقلة ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

القوات المسلحة: التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم

موضوعات متعلقة

بفستان من الورود.. جويل مردينيان تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها

يسقط الإرهاب وتحيا مصر.. هاني رمزي ينعى شهداء سيناء

بالأبيض والأسود.. أحدث ظهور لـ خالد سليم عبر السوشيال ميديا

وزير الأوقاف: أدعو جميع الأئمة لترسيخ أسس التسامح الديني واقتلاع الفكر المتطرف

هيجبلي جلطة.. ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي.. فيديو

بكلمات رومانسية.. درة تظهر برفقة زوجها عبر السوشيال ميديا

الله يرحمك.. شيرين رضا تنعى الصحفية أبو عاقلة

خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين بوزارة الصحة والسكان..تفاصيل

ترشيحاتنا

جامعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ519 مليون حالة

سيولة مرورية.. تعرف على حالة الطرق بالقاهرة والجيزة اليوم الخميس.. فيديو

الحديدي: هناك تعمد من جهة ما بسحب البساط من تحت أقدام صلاح

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

بريطانيا: القوات الأوكرانية تستعيد العديد من القرى باتجاه الحدود الروسية

تلاميذ 4 ابتدائي يختتمون امتحانات الترم الثاني بـ الرياضيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ