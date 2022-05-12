أخبار السوشيال ميديا| محمد صلاح: خالص العزاء في شهداء الوطن وحفظ الله الشعب المصري.. وياسمين عبدالعزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
محمد صلاح: خالص العزاء في شهداء الوطن وحفظ الله الشعب المصري
شهداء الوطن والواجب والشرف.. يسرا تنعى أبطال سيناء بكلمات مؤثرة
الله يرحمك.. شيرين رضا تنعى الصحفية أبو عاقلة
بكلمات رومانسية.. درة تظهر برفقة زوجها عبر السوشيال ميديا
هيجبلي جلطة.. ياسمين عبد العزيز تمزح مع زوجها أحمد العوضي.. فيديو
وزير الأوقاف: أدعو جميع الأئمة لترسيخ أسس التسامح الديني واقتلاع الفكر المتطرف