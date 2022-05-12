وزير الأوقاف: أدعو جميع الأئمة لترسيخ أسس التسامح الديني واقتلاع الفكر المتطرف

دشن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تويتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يدعو فيها الأئمة إلى تكثيف جهودهم لترسيخ أسس التسامح الديني والإنساني واقتلاع بقايا الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وكتب الدكتور محمد مختار جمعة: “أدعو جميع الأئمة الأفاضل إلى تكثيف جهودهم لترسيخ أسس التسامح الديني والإنساني واقتلاع بقايا الفكر المتطرف و تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال ما من الله به علينا من عودة الدروس والندوات والمحاضرات الدينية بالمساجد”.

ونعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى شهداءنا الأبرار الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر بسيناء.

الدعم الكامل للقوات المسلحة

وقال وزير الأوقاف في بيان له: “ نؤكد على دعمنا الكامل لقواتنا المسلحة الباسلة ، واصطفافنا بكل قوة خلفها ، وهذا واجب كل وطني غيور على وطنه، مع ثقتنا البالغة في رجالها الأبطال وقدرتهم على استئصال فلول أهل الشر والقضاء عليهم وتخليص البشرية كلها من شرهم، وأوجه لهم كل التحية والتقدير على بطولاتهم وتضحياتهم المقدرة بالنفس والنفيس في سبيل الحفاظ على وطننا العزيز ودحر قوى الإرهاب والشر ”.

وشدد وزير الأوقاف على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية للقضاء على الإرهاب والإرهابيين، ومحاسبة كل من يرعى الإرهاب أو يدعمه أو يموله سواء أكانت جماعات أم دول ، فالإرهاب لا يشكل خطرًا على بلد واحد ، إنما هو خطر على المجتمع الدولي كله ، وما لم تتضافر الجهود فإن الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن له ولا وفاء له سيطال الجميع ، فإنه يأكل حتى من يصنعه ويأويه، مما يتطلب تكاتف المجتمع الدولي كله للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومحاسبة من يدعمه أو يموله قبل فوات الأوان .

كما توجه وزير الأوقاف بخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ولأسر الشهداء ، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ، وأن يربط على قلوب أسرهم وأهليهم وذويهم ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .