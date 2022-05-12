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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يرحمك.. شيرين رضا تنعى الصحفية أبو عاقلة

شيرين رضا
شيرين رضا

نعت الفنانة شيرين رضا، الصحفية شيرين أبو عاقلة عبر تغريدة لها نشرتها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت شيرين رضا في تويتة لها: “الله يرحمك  #شيرين_ابو_عاقله”.

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وأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة جرائم العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والذى نتج عنها استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الإحتلال الصهيوني واستشهادها متأثرة بإصابتها بطلقة مباشرة فى الرأس.
وأوضح الاتحاد في بيان له، كانت الصحفية الفلسطينية تقوم بواجبها الصحفي نحو تغطية الأحداث فى مدينة جينين ومخيمها وكانت ترتدي سترة الصحافة أثناء إستهدافها من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي. 

قال بيان الاتحاد: باشرت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقاتها فى الجريمة النكراء وسترفعها الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كبار القادة العسكريين الإسرائيليين الذين أصدروا أوامرهم لقتل الشهيدة بدم بارد مع سبق الإصرار . 

واشار الاتحاد فى البيان عملت الشهيدة فى عدة مواقع مثل وكالة الأونرا وإذاعة صوت فلسطين ، وقناة عمان الفضائية ، ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو ولاحقاً إنتقلت للعمل فى عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية . 

والاتحاد العام للصحفيين العرب يحمل الإحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة بحق حرية الصحافة فى الوقت الذى يحيي فيه العالم وكل الزملاء الصحفيين اليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم حرية الصحافة العربية . 

الفنانة شيرين رضا شيرين رضا الصحفية شيرين ابو عاقلة شيرين أبو عاقلة الاتحاد العام للصحفيين العرب

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