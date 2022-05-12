شريف عامر يسترجع ذكرياته مع شيرين أبو عاقلة ويعلق: كانت وجها معروفا



علق الإعلامي شريف عامر، على واقعة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، قائلا:" قوات الاحتلال نفت في بيانها استهداف شيرين أبو عاقلة"، متابعا:" موقع تواجد شيرين كان بيعد تماما عن الاشتباكات ولم يكن يحتوي على قوات أو عناصر مسلحة".

واسترسل “شريف عامر” خلال تقديمه برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،:" الفلسطيني يدرك تماما مدى خطورة تواجده بالقرب من الصحفيين"، متابعا: المتظاهرين الفلسطنيين على درايه كاملة بأهمية الصحافة.

وأضاف : شيرين أبوعاقلة كانت وجها معروفا ومؤثرا لكل بيت في فلسطين التاريخية وعلى كل المستويات"، متابعا: شيرين كان لديها اهتمام واضح بالوضع داخل مصر.

واسترجع شريف عامر ذكرياته مع شيرين أو عاقلة وحديثهم عن الراحل "أبو عمار" ومحاولات الاحتلال معه.

