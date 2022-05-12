لا يمكن الرصاص أن يقتل القضية.. الملكة رانيا تنعى شيرين أبو عاقلة

نعت "الملكة" رانيا العبد الله قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاتي بن الحسين، مراسلة قناة "الجزيرة" الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي ارتقت برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، أثناء تغطيتها أحداث اقتحام جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة.

وقالت "الملكة" رانيا في تغريدة نشرتها عبر "تويتر": "خاطرت الصحفية شيرين أبو عاقلة بحياتها مراراً لنقل قصص الشعب الفلسطيني ومعاناته. قتلها هو اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة، لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد الزميلة الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.