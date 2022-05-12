عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد سعودي يبحث التعاون مع نقابةالمهندسين المصرية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين والمهندس يسري عبدالله سالم، الأمين العام للنقابة، وفدًا سعوديًّا يضم ممثلين من الهيئة السعودية للمهندسين وجمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بحضور المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق والمهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد.

وفد سعودي يزور المهندسين 

ضم الوفد من الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس ماجد بن هندي العتيبي، رئيس مجلس الإدارة والمهندس عبدالناصر بن سيف العبد اللطيف، الأمين العام والمهندس مبارك بن هادي آل عمر، عضو مجلس الإدارة وبندر بن عبدالله القحطاني، مدير عام الخدمات المشتركة والمهندس عبدالله بن هزاع الهزاء، مدير التسجيل والعضويات وتركي مشبب القحطاني، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

كما ضم من وزارة الشئون القروية والإسكان، المهندس حسن زين الدين، وكيل المساعد لتنمية القطاعات والمهندس عبدالعزيز الهذلول، مدير محفظة المبادرات، ومن جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية، المهندس هشام الشافعي.

وقد أشار المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر، إلى أن اللقاء شهد مناقشات حول التفاهم  لتسهيل أداء المهندسين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية في تعاملهم  مع الهيئة السعودية.

ولفت أنه تم التوافق خلال الاجتماع على كافة الأمور، مشيرًا: "سوف يتم تحرير مذكرة تفاهم ستُعلَن قريبًا على الرأي العام الهندسي بعد إقرارها من الطرفين واعتمادها رسميًّا".

لقاء مثمر مع الأشقاء من المملكة

فيما أعرب المهندس يسري عبدالله سالم، الأمين العام لنقابة المهندسين، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية.

وشدد على أنه "لقاء يأتي في إطار النهج الذي يتبعه مجلس النقابة الحالي في دعم ومساندة المهندسين المصريين داخل مصر وخارجها، لافتا أن الفترة القادمة سوف تشهد حراكًا بجميع الملفات التي تهدف لدعم المهندس والمهنة".

وتضمن اللقاء الاتفاق على تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين الطرفين، من أجل تسهيل رحلة تسجيل المهندسين الوافدين المصريين إلى المملكة العربية السعودية لإصدار العضوية بشكل فوري والسماح بالتسجيل المسبق في الهيئة.

كما تم الاتفاق على تحديد مسئول اتصال للتنسيق بين الأطراف وتسهيل إجراءات العمل من الهيئة السعودية للمهندسين، وكذا الاتفاق على أن يتم الانتهاء من تجربة الربط وقيامها فنيًّا وتقنيًّا من جانب الطرفين، خلال أسبوعين من تاريخه، تمهيدًا لعمل مذكرة تفاهم شاملة بين الأطراف .

وفي نهاية اللقاء، قام الوفد بتسليم درع للمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كما قدّم النقيب درع النقابة لهم.

المهندسين السعودية نقابة المهندسين طارق النبراوي المهندسين المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

موضوعات متعلقة

نقيب المهندسين يبحث مع رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية(FAEO) سبل التعاون المشترك

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا للأعضاء وأسرهم

نقيب المهندسين: تم رفع حد العلاج لـ40 ألف جنيه مطلع العام الجاري

ترشيحاتنا

تحقيق إسرائيلي أولي: بعض رصاصاتنا أُطلقت شمالاً حيث تواجدت "شيرين"

جامعة جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ519 مليون حالة

سيولة مرورية.. تعرف على حالة الطرق بالقاهرة والجيزة اليوم الخميس.. فيديو

الحديدي: هناك تعمد من جهة ما بسحب البساط من تحت أقدام صلاح

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

بريطانيا: القوات الأوكرانية تستعيد العديد من القرى باتجاه الحدود الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ