وفد سعودي يبحث التعاون مع نقابةالمهندسين المصرية

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين والمهندس يسري عبدالله سالم، الأمين العام للنقابة، وفدًا سعوديًّا يضم ممثلين من الهيئة السعودية للمهندسين وجمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بحضور المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق والمهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد.

وفد سعودي يزور المهندسين

ضم الوفد من الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس ماجد بن هندي العتيبي، رئيس مجلس الإدارة والمهندس عبدالناصر بن سيف العبد اللطيف، الأمين العام والمهندس مبارك بن هادي آل عمر، عضو مجلس الإدارة وبندر بن عبدالله القحطاني، مدير عام الخدمات المشتركة والمهندس عبدالله بن هزاع الهزاء، مدير التسجيل والعضويات وتركي مشبب القحطاني، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

كما ضم من وزارة الشئون القروية والإسكان، المهندس حسن زين الدين، وكيل المساعد لتنمية القطاعات والمهندس عبدالعزيز الهذلول، مدير محفظة المبادرات، ومن جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية، المهندس هشام الشافعي.

وقد أشار المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر، إلى أن اللقاء شهد مناقشات حول التفاهم لتسهيل أداء المهندسين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية في تعاملهم مع الهيئة السعودية.

ولفت أنه تم التوافق خلال الاجتماع على كافة الأمور، مشيرًا: "سوف يتم تحرير مذكرة تفاهم ستُعلَن قريبًا على الرأي العام الهندسي بعد إقرارها من الطرفين واعتمادها رسميًّا".

لقاء مثمر مع الأشقاء من المملكة

فيما أعرب المهندس يسري عبدالله سالم، الأمين العام لنقابة المهندسين، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية.

وشدد على أنه "لقاء يأتي في إطار النهج الذي يتبعه مجلس النقابة الحالي في دعم ومساندة المهندسين المصريين داخل مصر وخارجها، لافتا أن الفترة القادمة سوف تشهد حراكًا بجميع الملفات التي تهدف لدعم المهندس والمهنة".

وتضمن اللقاء الاتفاق على تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين الطرفين، من أجل تسهيل رحلة تسجيل المهندسين الوافدين المصريين إلى المملكة العربية السعودية لإصدار العضوية بشكل فوري والسماح بالتسجيل المسبق في الهيئة.

كما تم الاتفاق على تحديد مسئول اتصال للتنسيق بين الأطراف وتسهيل إجراءات العمل من الهيئة السعودية للمهندسين، وكذا الاتفاق على أن يتم الانتهاء من تجربة الربط وقيامها فنيًّا وتقنيًّا من جانب الطرفين، خلال أسبوعين من تاريخه، تمهيدًا لعمل مذكرة تفاهم شاملة بين الأطراف .

وفي نهاية اللقاء، قام الوفد بتسليم درع للمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كما قدّم النقيب درع النقابة لهم.