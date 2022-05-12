الأردن.. اتفاقية بقيمة 33.3 مليون دولار لتعزيز التزويد المائي

رعى وزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاين، وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، ورئيس هيئة المديرين في شركة مياه العقبة السيد محمود النعيمات، توقيع اتفاقية FARA 8 لمشروع خفض الفاقد بمرحلته الثالثة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

وقع مدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد العبيدين بحضور مدير برنامج المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أندرو ماكين، ومدير مشاريع المياه المهندس لويس قاقيش، ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، والرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن المهندس محمد العوران، وعدد من مسئولي مشاريع المياه بقيمة 33.385 مليون دولار لمدة 4 سنوات من العام 2022-2026 بهدف رفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة إنجازات تخفيض المياه ودعم شركة مياه العقبة لتحسين كفاءة شبكات المياه واستيعاب عقود الإدارة في المحافظات الجنوبية من خلال تخفيض الفاقد المائي بنسبة 20% من الفاقد الأولي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية السطحية ضمن اختصاص شركة مياه العقبة في محافظات الجنوب.

وأشار الوزير الأردني إلى أن الوزارة أقرت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لتخفيض الفاقد المائي في المملكة إلى ما دون الـ 25% بدعم من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي USAID، لافتا إلى أن قيمة الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية للمشروع بقيمة 26.453 مليون دولار وقيمة مساهمة شركة مياه العقبة 6.926 مليون دولار مما يعزز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه وبرامج التدريب لتأهيل الموظفين وتطوير الأداء.