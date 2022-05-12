مصلحة الدمغة: أسعار الذهب ارتفعت مؤخرا نتيجة الأعياد والمناسبات.. فيديو

قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة، إن الذهب شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة الأعياد والمناسبات.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “٨ الصبح”، المذاع على فضائية “دى أم سى”، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب أيضاً.

وأشار رئيس مصلحة الدمغة، إلى أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار على مستوى العالم كله، ونتيجة للظروف العالمية اتجه العديد من الناس لجمع مدخراتهم على شكل سبائك ذهبية.

وتابع رئيس مصلحة الدمغة، أنه الآن بدأ سعر الذهب يتخذ شكل الهبوط التدريجي، لافتاً إلى أنه تم ضبط بعض الحالات لصغار تجار الذهب المخالفين فى بيع الذهب للمواطنين بمواصفات غير متطابقة وأقل من العيار القانونى.