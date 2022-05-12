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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل 59 مرة.. محمد شريف أفضل هداف في أفريقيا آخر 4 مواسم

محمد شريف
محمد شريف

 

تغلب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة فى مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أحرز رباعية المارد الأحمر بيرسي تاو هدفين ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر هدفا لكل منهما.

ويحل الشياطين الحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ضيفا على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري بعد غد السبت فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وساهم محمد شريف مهاجم فريق الأهلي في قيادة المارد الأحمر إلى اكتساح وفاق سطيف برباعية نظيفة وسجل هدفا فى شباك الحارس الجزائري.

وأكدت صحيفة سيتي بريس في  جنوب افريقيا أن محمد شريف 
محمد شريف مهاجم النادي الاهلي يحتل المركز الاول لافضل هداف في افريقيا آخر 4 مواسم.

وأشارت إلى أن محمد شريف مهاجم فريق الأهلي سجل 59 هدفا من 71 مباراه فقط شارك خلالها بقميص الشياطين الحمر.

كان أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة أكد أن النادي الأهلي يتعرض للظلم من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وقال دياب في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "الأهلي يتعرض لظلم من الاتحاد الإفريقي، ولا يتوفر مبدأ اللعب العادل، وهذا من أساسيات الفيفا".

وتابع: "اتحاد الكرة يتحرك بشكل جيد مع الكاف، وقدم الخطابات القانونية التي تضمن حق الأهلي في هذا الموقف".

واضاف: "وأعتقد أن اتحاد الكرة قدم اعتراضا على موعد مباراة مصر وغينيا بسبب موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومشاركة محمد صلاح مع فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وعن عدم تقدم مصر بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، اختتم: "ليس لدي معلومة، هذا اختصاص اتحاد الكرة، نحن نمثل الأندية في أي موضوع، ولكن هذا الملف تحديدا يكون من خلال اتحاد الكرة".

يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن عن إستضافة ملعب مركب محمد الخامس لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو القادم.

إفريقيا محمد شريف الأهلى موسيمانى وفاق سطيف

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