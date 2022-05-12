المشدد 15 عاما لـ 28 متهما وبراءة 12 آخرين في فض رابعة

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 41 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

وعاقبت المحكمة 28 متهما بالسجن المشدد 15 عامت، ومتهم حدث بالسجن 5 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة 12 متهما في القضية.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.