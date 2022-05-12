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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما لـ 28 متهما وبراءة 12 آخرين في فض رابعة

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 41 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

 

بعد قليل.. الحكم على 38 متهما في إعادة إجراءات مقاضاتهم بـ فض رابعة

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وعاقبت المحكمة 28 متهما بالسجن المشدد 15 عامت، ومتهم حدث بالسجن 5 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة 12 متهما في القضية.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

مجمع محاكم طرة جنايات القاهرة فض رابعة محكمة جنايات القاهرة فض اعتصام رابعة

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