طريقة عمل المندي اليمني مع الشيف نورهان ميشيل.. فيديو

قدمت الشيف نورهان ميشيل في برنامج "سفرة دايمة" المذاع على قناة "صدى البلد"، "مقادير وصفة المندي اليمني".
مقادير الوصفة:
( الدجاج)
فروج وزن 1200 جرام
(التتبيلة)
رشة زعفران او بودرة زعفران
2 ملعقة لون أحمر
1/4 كوب زيت
1/4 كوب ماء دافئ
1/2 ملعقة من الزنجبيل
ملعقة ص بابريكا
ملعقة ص كركم
ملعقة ص ثوم بودرة
ملح ـ فلفل
( الأرز)
4 كوب أرز باكستاني بسمتي ( رز مندي)
7 كوب ماء ساخن
2 ملعقة ص ملح
عود قرفة
3 حبات ليمون يابس أسود
3 ورق لورا
6 حبات هلل
6 حبات قرنفل
ربع كوب زيت
فحم
( صلصة الدقوس)
نص كيلو طماطم مكعبات
كوب كزبرة خضراء
ملح
فلفل
عصير نصف ليمونة
2 فص ثوم
ملعقة هريسة
فويل
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